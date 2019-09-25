اعرف خطة الحكومة فى قطاع الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء لتقديم تقريرها السنوى الأول المقرر عرضه على البرلمان فى أول أكتوبر ،والتى أعلنت أن الهدف الاستراتيجي الثالث في برنامج الحكومة متمثلاً في "التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي" والذي يتم العمل على تحقيقه من خلال سبعة برامج رئيسية .

وشمل التقرير خطة الحكومة بشأن شبكات الأمان والحماية الاجتماعية : - أعلنت الحكومة في يوليو 2018 عن تنفيذ حزمة إجراءات حماية اجتماعية شاملة بنحو 65 - 70 مليار جنيه. - بلغ عدد الأسر المسجلة على قواعد بيانات "تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعي نحو 6.5 مليون أسرة بإجمالي 8.164 مليون فرد - تم خلال عام 18 / 2019 صرف دعم نقدي بقيمة تبلغ 17.434 مليار جنيه، استفاد منه 3.2 مليون أسرة بإجمالي 14 مليون مواطن. - تم تلبية احتياجات 58 ألف أُسرة ضمن برنامج "سكن كريم" Advertisements - شمول 354.9 ألف مواطن بالتأمينات الاجتماعية. - بلغ إجمالي قيمة القروض الحسنة والقروض الميسرة المقدمة من بنك ناصر 434 مليون جنيه، استفاد منها نحو 35 ألف مواطن - وبلغ رصيد التمويلات الاستثمارية 17.3 مليار جنيه - عملت وزارة الداخلية على توفير الخدمات المرتبطة بالأحوال المدنية لأهالي شمال سيناء بالمجان. - قامت وزارة الداخلية باستخراج 72.53 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات غير القادرات بالمجان بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة.

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