رويترز: أرامكو تطلب من البنوك مقترحات بشأن قرض بمليار دولار

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن السعودية قد تطرح ما يصل إلى 10% من أرامكو، وهو ما يعادل ضعف النسبة المعلنة سابقا.

وقد اختارت أرامكو البنوك الرئيسية لإدارة الاكتتاب الأولي وقد بدأت باختيار المصارف التي ستلعب أدواراً أصغر، وهي تمضي قدماً في العروض التقديمية للمحللين والاجتماعات مع المصارف بحسب عدد من الوكالات.

وعلى صعيد متصل، أشارت رويترز إلى أن أرامكو طلبت من البنوك تقديم مقترحاتها بشأن قرض بمليار دولار لتمويل إحدى المشاريع.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، ياسر الرميان، في وقت سابق أن الاعتداءات على معملي أرامكو في بقيق وخريص “لن تؤخر طرح أو اكتتاب أرامكو ولن تؤخر التحضيرات له”.

المزيد من الأخبار Advertisements

وأضاف الرميان في مؤتمر صحافي في جدة، أن الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط الوطنية العملاقة سيكون جاهزا خلال الاثني عشر شهرا القادمة وأن المملكة ملتزمة بالإدراج، وقال إن الطرح الأولي سيتوقف على أوضاع السوق.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز للأنباء، إن شركة أرامكو السعودية فوضت 9 بنوك للاضطلاع بأدوار قيادية في طرحها العام الأولي.

وأضافت الوكالة أن قائمة البنوك التي فوضتها أرامكو شملت كلا من “جيه.بي مورغان وغولدمان ساكس وبنك أوف أميركا وكريدي سويس وسيتي ومورغان ستانلي وإتش.إس.بي.سي”.

وشملت قائمة البنوك التي فوضتها أرامكو محليا كلا من مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري.