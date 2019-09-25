إسرائيل تعتقل وزير شؤون القدس.. وتقتحم ساحات الأقصى

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اقتحم رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي، آفي ديختر صباح الأربعاء، ساحات المسجد الاقصى في إطار فترة الاقتحامات الصباحية.
كما اعتقلت السلطات الإسرائيلية وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية، فادي الهدمي، بحسب ما أفاد مراسل العربية في وقت سابق الأربعاء.
وكان الهدمي اعتقل لساعات أواخر يوليو الماضي، في الشطر الشرقي من المدينة المقدسة، حيث خضع لاستجواب من قبل الشرطة الإسرائيلية حول “النشاط السياسي الفلسطيني” في القدس.
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وغالباً ما تكرر سلطات الاحتلال اعتقالاتها للمسؤولين الفلسطينيين في القدس المحتلة، معتبرة أن “عملهم في إطار السلطة الفلسطينية، يعد مسًّا بما تسميه سيادتها على القدس” المحتلة.
فقد قُبض على محافظ القدس، عدنان غيث، على سبيل المثال، مرات عدة، آخرها في أبريل الماضي.
يذكر أن الإحصائيات الفلسطينية تشير إلى وجود ما يقارب 5700 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية بينهم نساء وأطفال.
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