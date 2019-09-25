جونسون: قلقون من نشاط إيران المزعزع لاستقرار المنطقة

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أعلن متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية في بيان الأربعاء أن رئيس الوزراء بوريس جونسون عبر خلال اجتماعه بالرئيس الإيراني حسن روحاني في نيويورك الثلاثاء، عن “قلقه العميق بشأن نشاط إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، الذي يشمل الهجمات على منشأتي شركة أرامكو (السعودية) للنفط وشدد على ضرورة وقفه”.
وأوضح المتحدث أن جونسون شدد أيضاً على دعمه للاتفاق النووي الإيراني، لافتاً في الوقت عينه إلى الحاجة لحوار “يتضمن بحث اتفاق ملحق وشامل”.
إطلاق المساجين
كما طالب جونسون بالإفراج الفوري عن البريطانية الإيرانية نازانين زغاري راتكليف، وغيرها من مزدوجي الجنسية المسجونين في إيران.
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يذكر أنه في السنوات الأخيرة أودع مواطنون إيرانيون بريطانيون السجن في إيران التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة.
وفي الـ 27 من أغسطس الماضي أعلن متحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أن شخصين أحدهما إيراني بريطاني، أودعا السجن بتهمة “التجسس” لصالح إسرائيل.
وكان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، قد قال الاثنين، إن بلاده تعزو مسؤولية الهجمات على أرامكو السعودية إلى إيران، وإن بلاده قد تنضم إلى جهود عسكرية بقيادة أميركية وستعمل مع الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين لتحديد رد مشترك.
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