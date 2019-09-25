رئيس وزراء اليابان: هجوم أرامكو جريمة خسيسة

وصف رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، الأربعاء، الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين (في 14 سبتمبر) بالجريمة الخسيسة للغاية، معتبراً أنها تحتجز النظام الاقتصادي العالمي رهينة.

وعبر آبي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن قلقه بشأن الموقف في الشرق الأوسط، وحث إيران على اتخاذ إجراءات “حكيمة”. وقال: “دوري الذي لا يتغير هو دعوة إيران إلى اتخاذ إجراءات ترتكز على الحكمة.. “.

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لكن رئيس الوزراء لم يشر إلى الجهة التي تعتقد اليابان أنها مسؤولة عن الهجوم، في الوقت الذي تتهم فيه الولايات المتحدة، والسعودية، وقوى أوروبية كبرى إيران بالضلوع في الهجوم.

الجبير: التحقيقات الأولية تؤكد أن المصدر إيران

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أعلن الثلاثاء، أن المملكة ستدرس جميع الخيارات للرد على إيران بعد انتهاء التحقيق في هجوم أرامكو. وقال خلال جلسة حوارية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك:” وفق التحقيقات الأولية حول مصدر إطلاق الصواريخ على معملي أرامكو، تأكدنا أن المصدر إيران”. وأضاف: “نعمل على موقف دبلوماسي للرد على إيران”، مؤكدا ضرورة إنهاء السلوك الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة.

بدوره، كرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء من على منبر الأمم المتحدة، اتهام إيران بتنفيذ الهجوم على منشأتي أرامكو. وقال:”فرضنا عقوبات مالية على إيران مؤخراً لأنها هاجمت منشآت نفطية في السعودية.. فرضنا عقوبات كبيرة على المصرف المركزي الإيراني بعد هجوم أرامكو الأخير.. وسنواصل فرض العقوبات على إيران بسبب سلوكها في المنطقة”.