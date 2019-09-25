كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونسون يرفض الاستقالة وسط تعميق الفوضى في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ليس من الواضح بالضبط ما الذي سيحدث بعد ذلك في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الشاقة في أعقاب قرار المحكمة الهام، على الرغم من أن جونسون يمكنه توقع انتقاد عندما يجلس البرلمان مرة أخرى صباح الأربعاء.

ورفض جونسون دعوات من بعض المعارضين السياسيين للاستقالة، ولكن زعيم حزب العمل المعارض "جيريمي كوربين" قال اليوم الاربعاء أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب للبرلمان لمحاولة اسقاطه.

وقال كوربين في مقابلة مع راديو بي بي سي 4: "ببساطة، أولويتنا الأولى هي منع الخروج بدون صفقة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر".

ويقول زعيم حزب العمال البريطاني كوربين: "أن الأولوية هي منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأصر جونسون على أنه سيقود بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي في ذلك التاريخ باتفاق خروج أو بدونه، ولكن معظم أعضاء البرلمان عازمون بالمثل على منع ما يسمى سيناريو "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وسيعقد مجلس العموم، الذي لا يتمتع جونسون بالأغلبية فيه، بعد أن قضت المحكمة العليا يوم الثلاثاء بأن قرار تعليقه لمدة خمسة أسابيع كان غير قانوني وبالتالي فهو لاغٍ ولاغٍ.

وقبل التعليق، كان البرلمان قد أقر قانونًا يلزم جونسون بمطالبة الاتحاد الأوروبي بتراجع الموعد النهائي إذا لم يتم الاتفاق على اتفاق خروج بحلول 19 أكتوبر.

وقال كوربين إنه ومُشرّعي المعارضة الآخرين سيركزون على ضمان التزام جونسون بهذا القانون.

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وعندما سئل جونسون في نيويورك يوم الثلاثاء عن كيفية تخطيطه للتغلب على هذه العقبة القانونية، تجاهل جونسون ببساطة السؤال وأصر على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر سيأتي بما قد يحدث.

وقال جونسون مرارًا أن النتيجة التي يفضلها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تتمثل في الاتفاق على صفقة خروج مع أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين الآخرين قبل الموعد النهائي وأنه يأمل في أن يحقق ذلك.

ومع ذلك، يقول مفاوضو الاتحاد الأوروبي إنه لم يقدم أي مقترحات جديدة قادرة على كسر الجمود بشأن مسألة كيفية إدارة الحدود بين أيرلندا، والعضو في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية، والتي هي جزء من المملكة المتحدة، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وعلى هذه الخلفية، أظهرت ردود الفعل على قرار المحكمة العليا العنيف بين السياسيين البريطانيين أن الانقسامات كانت أعمق من أي وقت مضى.

وذكرت الصحف البريطانية أن "جاكوب ريس موج"، زعيم مجلس العموم وأحد أكثر المدافعين المتحمسين عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقد قال خلال مكالمة هاتفية مع جونسون وأعضاء آخرين في مجلس الوزراء يوم الثلاثاء أن المحكمة العليا أجرت "الانقلاب الدستوري".

وعلى الجانب الآخر من الانقسام، قال أحد أعضاء مجلس الوزراء السابق في جونسون "أمبر رود"، إنه سيكون من غير المسؤول أن تصدر الحكومة الحكم كخطوة مناهضة للخروج عن الاتحاد الأوروبي عندما كان دفاع جونسون طوال الوقت هو أن قراره تعليق البرلمان في في المقام الأول لا علاقة له بالبريكست.

وقال زعيم المعارضة كوربين في مقابلة مع بي بي سي إنه بمجرد تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق، سيكون من المناسب تحريك اقتراح بحجب الثقة لإجبار الحكومة على الاستقالة ومن ثم إجراء انتخابات عامة.

