كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعديلات جديدة على نتائج الانتخابات الإسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، إلى 32 مقعداً بدلاً من 31، وذلك على حساب حزب "يهدوت هتوراة" الذي انخفض عدد مقاعده، ليحصل على 7 مقاعد، حسبما أصدرت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية تعديلاتها الجديدة على النتائج، اليوم الأربعاء.

تحديث النتائج

يأتي هذا التحديث وفقاً لفرز الأصوات التي تنفذها اللجنة المركزية للنشر الرسمي والنهائي للنتائج اليوم، وذلك بعد "إجراءات التفتيش والمراقبة المتعمقة" التي أجريت في الأيام الأخيرة، بحسب قناة "آي 24 نيوز".

وبينت النتائج أن حزب "أزرق أبيض" حصل على 33 مقعداً، والقائمة المشتركة العربية على 13 مقعداً، و"شاس" 9 مقاعد، و"يسرائيل بيتنو" 8 مقاعد، وتحالف "إلى اليمين" حصل عل 7 مقاعد، بينما تحالف "العمل-غيشير" 6 مقاعد، و"المعسكر الديموقراطي" حصل على 5 مقاعد.

أدلة حول التزويرات

وذكرت لجنة الانتخابات أنها وجدت أدلة حول التزويرات التي حصلت في مركز الاقتراع في عدة مدن، موضحة أنه تم استبعاد بعض صناديق الاقتراع تماماً، وفي بعض الحالات كانت اللجنة الانتخابية قادرة على استبعاد الأصوات المزورة في الصناديق فقط.

الجدير بالذكر، أن هيئة البث الرسمية "كان"، نقلت أمس الثلاثاء، عن مسؤولين في طاقم المفاوضات من قبل حزب "الليكود" أن زعيم تحالف "أزرق أبيض"، بيني غانتس، لا يرفض الجلوس بحكومة تحت رئاسة نتانياهو في إطار التناوب، وقالت "كان" إن غانتس نفى ذلك.

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النتائج الأولية

وأظهرت هذه النتائج أيضا حصول "إسرائيل بيتنا" لأفيجدور ليبرمان على 9 مقاعد، والحزبين الدينيين "شاس" و"يهدوت هتوراة" 9 و8 مقاعد تباعا، وتحالف "إلى اليمين" 7 مقاعد، وتحالف "العمل-غيشر" 6 مقاعد، و"المعسكر الديمقراطي" اليساري 5 مقاعد، فيما لم يتخط "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف نسبة الحسم.

وتشير النتائج إلى التوجه نحو تعادل بين معسكر اليمين بحصوله على 56 مقعدا وبين معسكر المركز–اليسار الذي حصل على 55 مقعدا، دون حساب حصة حزب "إسرائيل بيتنا" مع مقاعده الـ9.

مهمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

وتصعب هذه النتائج مهمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه الأساسي بيني غانتس من "أزرق أبيض" بتشكيل حكومة بشكل منفصل، وتعزز دعوات ليبرمان لتشكيل حكومة وحدة وطنية، لتفادي إمكانية الذهاب إلى انتخابات ثالثة.

وأجلت لجنة الانتخابات المركزية الإعلان عن النتائج الأولية الرسمية، والذي كان مقررا ظهر اليوم الأربعاء، وذلك بسبب التغير الذي حدث بطريقة فحص وإدخال المعطيات للموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات.