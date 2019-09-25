كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب عن التوتر مع إيران: هناك طريقًا للسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الرئيس الامريكي دونالد ترامب "دماء ايران" ودعا الدول الاخرى للانضمام الى الولايات المتحدة لممارسة ضغوط على ايران بعد الهجمات على منشآت النفط السعودية ، ولكنه قال أن هناك طريقًا للسلام.

وقال ترامب في خطاب أمام الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة لقادة العالم: "أمريكا تعلم أنه بينما يستطيع أي شخص شن الحرب، إلا أن الأكثر شجاعة يستطيع اختيار السلام".

وضغط زعماء فرنسا وبريطانيا على الرئيس الإيراني حسن روحاني للقاء ترامب، حيث حذره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أنها ستكون "فرصة ضائعة" إذا لم يفعل ذلك، واقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن يتولى الزعيم الإيراني الغرق.

واستبعدت إيران إجراء محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة ما لم تعد إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي تخلى عنه ترامب العام الماضي ويخفف العقوبات الاقتصادية الشديدة التي فرضها منذ ذلك الحين على الجمهورية الإسلامية.

ويقول روحاني، إنه منفتح لمناقشة التغييرات الطفيفة في صفقة 2015 إذا تم رفع العقوبات

ويقول ماكرون أن ترامب وروحاني يعرفان شروط المحادثات، ولكنهما متروكين لتحقيقها

وفي ظهوره الثالث للأمم المتحدة، قدم ترامب بنغمة أكثر هدوءًا مقارنةً بخطب خطبها سابقًا في عامي 2017 و2018، ويتطلع إلى أن ينقل وجودًا مطمئنًا أكثر وهو يطلب من الأميركيين فترة ولاية ثانية مدتها أربع سنوات العام المقبل.

وبينما قدم ترامب دفاعه المعتاد عن السيادة الوطنية - "المستقبل لا يجب أن ينتمي أبدًا للعولمة" - خفف من لغته، مشددًا على رغبة الولايات المتحدة في إقامة علاقات سلمية مع الجميع والدعوة إلى عمل جماعي وليس أحادي الجانب.

وهزت هجمات 14 سبتمبر في السعودية التي يلقي باللوم فيها على ايران على الشرق الاوسط وأثارت مخاوف بشأن حرب أوسع.

بينما نفت إيران تورطها، وأظهر ترامب ضبط النفس في الأزمة، ووقف من الانتقام العسكري على الرغم من ضغوط الحلفاء على الأقل حتى الآن.

ولكنه وعد بمواصلة محاولة الضغط على الاقتصاد الإيراني بفرض عقوبات حتى توافق طهران على التخلي عما تصفه واشنطن بأنه سعي للحصول على أسلحة نووية.

وقالت إيران أن برنامجها النووي كان دائمًا لأغراض سلمية فقط.

وقامت قناة فوكس نيوز ببث مقطع من مقابلة مع روحاني أجاب فيها على سؤال حول تعليق ترامب "الدموي".

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وقال: "أن الولايات المتحدة تنفذ غارات جوية" في سوريا". مضيفًا: "أمريكا تدعم الإرهاب في منطقتنا، وأينما ذهبت أميركا، توسع الإرهاب في أعقابها".

وفي المقابلة، كرر روحاني موقف إيران من أن الولايات المتحدة يجب أن ترفع الضغوط الاقتصادية التي قال إنها جعلت من الصعب على بلاده شراء الأدوية الأساسية.

وكان لترامب رسالة صارمة للصين ورئيسها "شي جين بينغ" الذي يخوض معه حربًا تجارية تدمر اقتصادات كلا البلدين.

وقال أن العالم يراقب كيف تتعامل بكين مع المظاهرات الجماهيرية في هونج كونج والتي زادت من المخاوف من حملة قمع صينية محتملة.

وسعى ترامب للضغط على الصين للموافقة على تخفيض الحواجز التجارية من خلال سياسة زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية.

واتهم الصين بسرقة الأسرار التجارية "على نطاق واسع" وقال إنها تستفيد من قواعد منظمة التجارة العالمية التي تمنح بكين معاملة مفيدة "كاقتصاد نامي".

وأضاف: "نأمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق يفيد كلا البلدين، ولكن كما أوضحت أنني لن أقبل بصفقة سيئة للشعب الأمريكي ".

وجلس دبلوماسي إيراني في مقعد الصف الثاني لإيران في خطاب ترامب، وكان روحاني في فندقه في نيويورك، وليس في قاعة الأمم المتحدة.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام يوم الثلاثاء، قال روحاني إنه منفتح لمناقشة التغييرات الصغيرة أو الإضافات أو التعديلات على الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران وست قوى كبرى إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

وحث كل من فرانس ماكرون وجونسون البريطاني روحاني على مقابلة ترامب هذا الأسبوع، وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة الصحافة البريطانية.

وقابلت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" روحاني يوم الثلاثاء وقالت إنها سترحب بالمحادثات الأمريكية مع إيران، ولكن من غير الواقعي أن تعتقد طهران أنه سيتم رفع العقوبات قبل إجراء المحادثات.

وخلال الأسبوع الماضي، شدد ترامب العقوبات الاقتصادية على إيران وأمر بإرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في استعراض لدعم هؤلاء الحلفاء للولايات المتحدة في المنطقة المتوترة.

وأشار ترامب، إلى أن أمريكا مستعدة لاعتناق الصداقة مع كل من يسعى حقًا للسلام والاحترام

وأضاف: "لم تؤمن الولايات المتحدة أبدًا بأعداء دائمين، ونريد شركاء، وليس خصوم. "