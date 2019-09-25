كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول صيني: هونج كونج يمكنها التعامل مع احتجاجاتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر مسؤول صيني بارز في هونغ كونغ عن ثقته في قدرة الحكومة المحلية على استعادة الهدوء إلى المدينة التي مزقتها الاحتجاجات.

اعترف نائب مفوض مكتب وزارة الخارجية فى هونج كونج "سونج روان" اليوم الاربعاء بوجود مشكلات وصعوبات فى تنفيذ اتفاق "دولة واحدة ونظامان" الذى اعيدت بموجبه هونج كونج الى الصين فى عام 1997.

أثارت أشهر من الاحتجاجات تكهنات بأن الصين قد ترسل قوات لإنهاء الاضطرابات. وقال سونغ إن الصين تثق في أن حكومة هونغ كونغ ستكون قادرة على تهدئة الوضع.

و صرح لوسائل الإعلام الأجنبية إن الحكومة الصينية تفكر في كل من النجاحات وأوجه القصور في "دولة واحدة ونظامان"، لكن ستبقى مهمتها ومبادئها الأصلية كما هي.

وفي وقت سابق، اوضحت زعيمة هونج كونج كاري لام، أنها لا تتوقع أن يجد أول حوار لها على مستوى البلدة هذا الأسبوع إجابات على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي استمرت لأشهر، ولكنها تأمل أن تكون خطوة إلى الأمام في "الرحلة الطويلة" إلى المصالحة.

وقالت لام، إنها شجعت أن أكثر من 20.000 شخص قد اشتركوا في حوار المجتمع يوم الخميس، سيتم اختيار 150 شخص فقط من بينهم بشكل عشوائي.

تأمل الزعيمة المدعومة من بكين في تخفيف حدة الاحتجاجات العنيفة المتزايدة قبيل احتفالات الصين بالعيد الوطني في الأول من أكتوبر. وقد اندلعت الاضطرابات بسبب مشروع قانون تسليم المجرمين الذي تم سحبه الآن، لكن ما زال المحتجين يطالبون بمزيد من الديمقراطية.

قالت لام الثلاثاء إنه سيكون من المستحيل التوصل إلى إجماع لكنه سيكون ناجحًا إذا كان الحوار سلميًا وصريحًا.

وفي وقت سابق، حرق المتظاهرون في هونج كونج العلم الصيني وأطلقت الشرطة رذاذ الفلفل يوم السبت في تجدد الاشتباكات بشأن مظالم المتظاهرين المناهضين للحكومة.

واتهمت الشرطة بعض المتظاهرين بإلقاء قنابل البنزين بعد مسيرة قام بها عدة آلاف من الأشخاص في بلدة توين مون في الشمال الغربي من الأراضي الصينية.

Advertisements

كان الحدث صغيرًا نسبيًا مقارنةً بالمظاهرات السابقة التي جرت في نهاية كل أسبوع منذ يونيو. بدأت الاحتجاجات بمعارضة قانون التسليم المقترح وتوسعت لتشمل مطالب الديمقراطية الأكبر.

تعد هذه الأحداث بمثابة إحراج للحزب الشيوعي الحاكم في الصين قبل احتفالات 1 أكتوبر بالذكرى السبعين لتوليها السلطة. أعلنت حكومة هونغ كونغ أنها ألغت عرضًا للألعاب النارية في ذلك اليوم، مشيرةً إلى الاهتمام بالسلامة العامة.

في توين مون، هتف المتظاهرون "استردوا هونج كونج!" و"ثورة عصرنا!" كان معظمهم سلميين لكن قام بعضهم برفع العلم الصيني خارج مكتب حكومي وأشعلوا النار فيه.