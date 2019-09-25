كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو عن كلمة أردوغان بالأمم المتحدة: "كاذب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأنه "كاذب"، وذلك بعد الكلمة المثيرة للجدل التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال نتنياهو: " أردوغان هو من لا يتوقف عن ترديد الأكاذيب بشأن إسرائيل، وهو من يقتل الأكراد في بلده، وهو الذي ينكر الجرائم الفظيعة ضد الأرمن - يجب على هذا الشخص ألا يعظ إسرائيل"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست.

وكان أردوغان قد وجه في كلمته في الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، انتقادات شديدة لإسرائيل، وقال فيها: "الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل تعد واحدة من أكثر الأماكن التي تشهدا ظلما في العالم".

وانتقد أردوغان التزام المجتمع الدولي الصمت إزاء قتل قوات أمن إسرائيلية امرأة فلسطينية على مرأى ومسمع من العالم.

وأشار إلى أن حكومة إسرائيل الحالية عبر أفعالها المتمثلة بهذه الجرائم، وفرض حصار غير إنساني على قطاع غزة، وأنشطة الاستيطان غير القانونية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس لا تقف عند انتهاك القانون الدولي، بل تتخطاه لتدوس على جميع القيم الإنسانية.

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ودعا إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المتعلقة بإسرائيل.

وناضلت المرأة التركية حتى الآن دون توقف ضد الذهنية الذكورية التسلطية في كلٍ من تركيا والمنطقة عامة وما تم تحقيقه من حقوق للمرأة تم استهدافه في فترة حكومة حزب العدالة والتنمية وخاصة بعد تولي أردوغان الرئاسة في تركيا، في حين أن عدد النساء اللائي قُتلن في عام 2002 عندما تولى حزب العدالة والتنمية السلطة كان 66 إمرأة، فإنه ووفقاً لمنصة وقف جرائم قتل النساء ، بلغ عدد النساء اللائي قُتلن في عام 2018 حوالي 440 امرأة، حسبما قالت الصحفية التركية كولشن كوجوك، محررة وكالة المرأة Jinnews.

وأكدت "كوجك"، أن هذه الزيادة في نسبة الجرائم بحق النساء ليست مستقلة عن خطاب السلطة، موضحة أنه كان نهج حزب العدالة والتنمية تجاه المرأة هو نفسه بالفعل منذ بداية العملية التي وصلت فيها إلى السلطة.

وأضافت:" على سبيل المثال، قالت فاطمة شاهين البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، وفي الفترة التي كانت تنتظر أن تصبح رئيسة لجنة المساواة بين الجنسين في البرلمان التركي عام 2004 ، "سننشئ لجنة تهيمن عليها النساء؛ ومع ذلك، سيشارك الأعضاء الذكور أيضًا في اللجنة لمنع سن قوانين ذا طابع نسوي تمامًا"، بمعنى آخر ، فإن "مصير النساء" ترك للرجال.