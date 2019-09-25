كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيلاري كلينتون تدعم التحقيق في عزل ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، عن دعمها لقرار مجلس النواب بالشروع في تحقيق رسمي في محاكمة الرئيس دونالد ترامب.

وقالت "كلينتون" لمجلة "بيبول": "لم أتوصل إلى هذا القرار- لدعم عزل ترامب- بسهولة أو بسرعة، ولكن هذه حالة طارئة كما أراها ... هذا السلوك الأخير حول أوكرانيا، في محاولة لتجنيد رئيس أوكرانيا في مؤامرة لتقويض نائب الرئيس السابق جو بايدن أو يفقد المساعدات العسكرية التي يحتاج إليها للدفاع ضد صديق ترامب- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين- إذا لم تكن هذه جريمة غير قابلة لتوجيه الاتهام، فلا أعرف ماذا تكون".

وقد قالت رئيسة مجلس، النواب نانسي بيلوسي، خلال مؤتمر صحفي يوم أمس الثلاثاء، إن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون يمضي قدمًا في تحقيق رسمي في قضية عزل "ترامب" بسبب مزاعم بأنه ضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للتحقيق مع هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، من أجل تعزيز محاولة إعادة انتخابه 2020.

في الوقت نفسه، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن تحقيق الديمقراطيين في محادثته مع الرئيس زيلينسكي كان مطاردة سياسية ساحرة. في نفس الوقت، يُقال، إن البيت الأبيض وافق على تزويد الكونجرس بحلول نهاية الأسبوع بكل من شكوى عملاء الاستخبارات بشأن الدعوة بين الزعيمين وتقرير المفتش العام، والتي يمكن أن تصبح الأساس لإطلاق التحقيق الرسمي في المساءلة.

وقال "ترامب"، في وقت لاحق، إنه أذن بالإفراج عن النسخة الكاملة لمكالمته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني.

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في الأسبوع الماضي، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، مستشهدة بشكوى عملاء الاستخبارات، أنه خلال مكالمة هاتفية في يوليو مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، حث "ترامب"، الزعيم الأوكراني، عدة مرات على التعاون بتحقيق فساد في تعاملات هانتر بايدن التجارية مع شركة للغاز في أوكرانيا.

وقد علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في نيويورك، في وقتًا سابقًا اليوم، على إطلاق خصومه الديموقراطيون في الكونجرس إجراءات لعزله، قائلا، إنّ هذا الأمر سينعكس إيجابًا على فرصه في إعادة انتخابه لولاية ثانية.

وقال "ترامب"، إنّ "الجميع يقولون إنّ هذا الأمر سيكون إيجابيًا لي في الانتخابات".

وكانت قد ذكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن مجلس النواب سيبدأ تحقيقا رسميا فيما إذا كان ينبغي محاسبة ترامب.

وسيبحث المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إن كان ترامب التمس مساعدة أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن نائب الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة لعام 2020.

وقالت بيلوسي إنّ "تصرفات رئاسة ترامب كشفت عن الحقائق المشينة لخيانة الرئيس لقسمه وخيانته لأمننا القومي وخيانته لنزاهة انتخاباتنا"، وأضافت: "لذلك، أعلن اليوم أنّ مجلس النواب يفتح تحقيقاً رسمياً لعزل" الرئيس.