كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: الرئيس الروسي يزور السعودية منتصف أكتوبر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور المملكة العربية السعودية في منتصف شهر أكتوبر.

وقال ميخائيل بوجدانوف، ردًا على سؤال حول تاريخ زيارة الرئيس الروسي للرياض بأنها ستكون: "في منتصف أكتوبر".

وأضاف "بوجدانوف"، أن هذه الزيارة ستعزز العلاقات الثنائية بين البلدين وستكون مفيدة في مقارنة الملاحظات حول الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط والخليج.

وأوضح "بوجدانوف": "تعد وزارة الدفاع الروسية ومنظمات الأمن الخاصة، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، الاتفاقات التي سيتم توقيعها خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين القادمة إلى الرياض".

كما قال "بوجدانوف": "أعتقد أن زملائنا العسكريين من وزارة الدفاع ومنظمات الأمن الخاصة يجريون مفاوضات مكثفة مع المملكة العربية السعودية لإعداد الوثائق والاتفاقيات".

كانت وزارة الخارجية الروسية قد ذكرت، في وقت سابق، أن الرئيس الروسي يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية في أكتوبر.

وفي وقتا سابقا اليوم الاربعاء، عقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، لقاء مع نظيره السعودي إبراهيم العساف، على هامش أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، ناقشا خلاله العلاقات الثنائية بين بلديهما مع التركيز على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقبلة للمملكة العربية السعودية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها -نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "ناقش الوزيران القضايا ذات الأولوية في جدول الأعمال الروسي- السعودي مع التركيز على الزيارة المقبلة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمملكة العربية السعودية".

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جدير بالذكر، أن العلاقات بين موسكو والرياض شهدت تطورا ملحوظا، خلال العامين الماضي والجاري، ويؤكد على ذلك كثافة تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين.

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد أعلن في وقت سابق أنه من المقرر توقيع اتفاقيات بشأن عشرات المشاريع خلال زيارة بوتين إلى المملكة العربية السعودية.

وفي سياق منفصل، اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على المملكة العربية السعودية، شراء منظومة "إس 400" أو "إس 300" لحماية البنية التحتية.

وقال الرئيس الروسي عقب المباحثات مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أنقرة يوم الاثنين 16 سبتمبر، ردًا على سؤال حول مسألة مساعدة المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بهجمات الطائرات المسيرة على المنشآت النفطية: "فيما يتعلق بمساعدة المملكة العربية السعودية، بالمناسبة، فإن القرآن الكريم نفسه يتحدث عن عدم مقبولية أي نوع من أنواع العنف بخلاف الدفاع عن النفس".

وأضاف: "...نحن على استعداد لتقديم المساعدة المناسبة للمملكة العربية السعودية، ويكفي أن تتخذ القيادة السياسية في المملكة العربية السعودية قرارا، كما فعل قادة إيران، وهو شراء منظومة إس-300، أو كما فعل الرئيس أردوغان الذي اشترى من روسيا أحدث منظومة للدفاع الجوي إس 400".

وأوضح الرئيس الروسي: "بذلك يحمون البنى التحتية في المملكة العربية السعودية".

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أعلنت استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، بـ10 طائرات مسيرة.

وتقع بقيق على بعد 60 كم إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية. وتضم بقيق أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.