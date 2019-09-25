كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجار قنبلة في محافظة أضنة جنوبي تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انفجرت قنبلة على جانب الطريق لدى مرور حافلة تقل عناصر شرطة في محافظة أضنة جنوبي تركيا.

وقال المحافظ محمود دميرتاش، لوكالة الأناضول، إن الانفجار نجم عن "عبوة يدوية الصنع أو قنبلة من نوع آخر"، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وأوضح أن أحد الجرحى شرطي، لكن الإصابات ليست خطيرة، مضيفا أن الجرحى الأربعة الآخرين كانوا من المارة.

وأدلى المسؤول التركي بتصريحاته بعد أن هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الانفجار.

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وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام تركية الحافلة المتضررة تحت جسر للمشاة في منطقة يوريغير.

ولم يتهم المحافظ أي جهة بالوقوف وراء الانفجار.

وشهدت تركيا سلسة من الهجمات في 2015 و2016 أودت بحياة المئات وألقيت بالمسؤولية فيها على تنظيم داعش والمسلحين الأكراد.