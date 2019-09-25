كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية في مدينة جواليور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحطمت طائرة من طراز ميج 21 في جواليور في وسط الهند. وتمكن كل من الطيارين، وقائد مجموعة وقائد سرب، من الخروج بأمان، وفقا للتقارير.

وأوردت التقارير، أن الطائرة المحطمة كانت في مهمة تدريب روتينة عندما وقع الحادث.

وتحطمت طائرة تدريب من طراز ميج 21 في مهمة تدريب روتينية من قاعدة جواليور الجوية بالقرب من المطار في حوالي الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي.

وقال سلاح الجو الهندي، في بيان: "تم إنقاذ الطياران بأمان".

فقد سلاح الجو الهندي حتى الآن 10 طائرات في العام 2019، وأبلغ وزير الدفاع الهندي راجناث سينج البرلمان في يونيو أن القوة فقدت 33 طائرة، بما في ذلك 19 طائرة مقاتلة، منذ العام 2015.

وستقوم المحكمة بالتحقق من سبب الحادث.

جدير بالذكر، أن طائرة تدريب هندية تحطمت، يوم الثلاثاء 27 أغسطس، عقب اصطدامها بأسلاك كهربائية فى مدينة "أليجار" بولاية "أتر برديش" الواقعة شمالى الهند، وفق ماأوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

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وذكرت قناة (إنديا تي.في.) الهندية، أن جميع ركاب الطائرة نجحوا من الحادث، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

كما تحطت طائرة أخرى في 27 فبراير، حيث صرح مسؤولون هنود بأن طائرة تابعة لسلاح الجو الهندي تحطمت يوم الأربعاء 27 فبراير في الجانب الهندي من كشمير، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.

ونقلت وكالة "برس تراست أوف إنديا" عن المسؤولين القول إن الطائرة تحطمت في منطقة بودجام بولاية جامو وكشمير قرب الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

وذكروا أن الطائرة انقسمت إلى شطرين واشتعلت بها النيران على الفور، مضيفين أنه تم رصد جثة قرب موقع التحطم.

وأضاف المسؤولون أن هوية القتيل لم تتحدد، كما لم يتضح مصير الطيارين.

وفي سياق منفصل، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأحد 22 سبتمبر، أن الولايات المتحدة والهند تخططان لإجراء أول تدريبات عسكرية مشتركة في تاريخ علاقاتهما، في شهر نوفمبر المقبل، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال "ترامب"، في كلمة ألقاها في مدينة هيوستن (ولاية تكساس) أثناء لقاء عقده ورئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، مع مواطنين أمريكيين من أصول هندية: "لقد قمنا بإنشاء القوات الفضائية في الولايات المتحدة. وتعاوننا وثيق مع الهند في مجال الفضاء. وفي نوفمبر، ستظهر الولايات المتحدة والهند تقدما ملموسا في تعاونهما العسكري بإجراء أول تدريب عسكري مشترك بينهما".