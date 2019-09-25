المغربية التي خطفت الأضواء في “ذا فويس” حفيظة فالكو: لهذا لم أختر سميرة سعيد واخترت حماقي

كشفت المغنية المغربية الصاعدة، حفيظة فالكو، التي خطفت الأضواء في برنامج اكتشاف المواهب “ذا فويس”، قبل يوم، سبب اختيارها الانضمام إلى فريق الفنان المصري محمد حماقي بدل فريق الفنانة المغربية، سميرة سعيد، موضحة أن شخصيته قريبة من شخصيتها.

وأبرزت فالكو في تدوينة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، أنها تعشق الديفا سميرة سعيد، وتربت على أغانيها منذ الصغر، وتعتبرها أيقونة، غير أن هناك سببا لاختيارها حماقي.

وأضافت الفنانة الصاعدة: “اختياري لمحمد حماقي ما كانش من قبيل الصدفة أنا كان هو المرشح الأول عندي إلي كنت غنختارو في حالة ما إذا لفو الأربعة لأن الكراكتير ديالو قريب مني بزاف مع احترامي لكامل الأساتذة ألي كيتعتابرو قامات فنية كل واحد في التوجه ديالو الخاص”.

وخطفت حفيظة فالكو الأضواء في برنامج “ذا فويس”، وقد استطاع مرورها على “اليوتوب” أن يتصدر قائمة “الطوندونس” في “يوتيوب” المغرب.