أمزازي يغازل الأمريكيين.. أبدى رغبته في تعويض الفرنسية بالانجليزية

رغم دفاعه عن اعتماد التدريس بالفرنسية إلا أن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، غازل الأمريكيين، أمس، بإعلان رغبته في تعويض اللغة الفرنسية بالإنجليزية في التعليم.

وقال الوزير، بالرباط خلال حفل اختتام برنامج مراكز التوجيه الوظيفي الذي مولته الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي، مخاطبا القائم بأعمال السفارة ديفيد غرين، إنه يريد دعما أمريكيا لتعميم الإنجليزية في التعليم، خاصة بعد مصادقة البرلمان على التناوب اللغوي، بل قال إنه يرغب في أن تكون الإنجليزية “بديلا عن الفرنسية”.

فيما كان أمزازي قد خاض معركة قوية ضد المعارضة السياسية التي واجهت مشروع القانون الإطار في البرلمان، خاصة من حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية.