رغم دفاعه عن اعتماد التدريس بالفرنسية إلا أن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، غازل الأمريكيين، أمس، بإعلان رغبته في تعويض اللغة الفرنسية بالإنجليزية في التعليم.
وقال الوزير، بالرباط خلال حفل اختتام برنامج مراكز التوجيه الوظيفي الذي مولته الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي، مخاطبا القائم بأعمال السفارة ديفيد غرين، إنه يريد دعما أمريكيا لتعميم الإنجليزية في التعليم، خاصة بعد مصادقة البرلمان على التناوب اللغوي، بل قال إنه يرغب في أن تكون الإنجليزية “بديلا عن الفرنسية”.
فيما كان أمزازي قد خاض معركة قوية ضد المعارضة السياسية التي واجهت مشروع القانون الإطار في البرلمان، خاصة من حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمزازي يغازل الأمريكيين.. أبدى رغبته في تعويض الفرنسية بالانجليزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.