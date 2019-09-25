طقس الأربعاء.. جو حار نسبيا بالجنوب الشرقي

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يكون الطقس حارا نسبيا بكل من الجنوب الشرقي وداخل منطقة سوس إضافة إلى الأقاليم الجنوبية، كما ستتشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية فوق سواحل المحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الجنوبية.

ومن المرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا خلال الظهيرة فوق مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي للبلاد. عدا ذلك، ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية فيما تبقى من أرجاء المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى ضعيفة القوة، كما ستهب من القطاع الشمالي على العموم بمجموع ربوع البلاد.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 10 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 22 و27 درجة بالجنوب الشرقي وبجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 16 و20 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 23 و30 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، وما بين 37 و42 درجة بالجنوب الشرقي، وداخل منطقة سوس وبالأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 33 و39 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائج ومحليا هائج إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وسيدي إفني.