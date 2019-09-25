مصر: حملة اعتقالات تطال المئات أبرزهم الأكاديمي حسن نافعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - في مشهد يُذكّر بحملة الاعتقالات التي شنّتها السلطات المصريّة مع اندلاع ثورة يناير عام 2011، اعتقلت السلطات خلال الأيام الأخيرة أكثر من 1200 ناشط، أبرزهم الأكاديمي حسن نافعة.

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