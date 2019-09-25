النقب: حريق في ثانوية السيد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شبّ حريق في مدرسة "أورط" الثانوية في قرية السيد بالنقب، فجر اليوم الأربعاء. واستدعيت طواقم إطفاء وإنقاذ إلى المكان وأخمدت الحريق الذي تسبب بأضرار جسيمة وخسائر فادحة بالمدرسة. وأفاد المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ أن سلطة الإطفاء والإنقاذ والشرطة فتحتا ملفا للتحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، والتحقيق يجري في عدّة اتجاهات بما في ذلك إمكانية إضرام النار بشكل متعمّد. وأضاف أنه تمّ تشكيل لجنة تحقيق، والشبهات تشير إلى أنّ الحديث يدور حول إضرام نار متعمّد.

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