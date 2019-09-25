شاهد..اعتراف تركيين اعتقلهما الأمن المصري بعد دخولهما مصر للتخريب

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:34 صباحًا, 25 سبتمبر 2019 م المناطق-الرياض نقلت وسائل إعلام مصرية مقطع مصور حول اعتراف اثنين من المواطنين الأتراك دخلا مثر في وقت سابق بهدف التخريب باعتقادهم قيام مظاهرات مصرية ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وحسب تلك الوسائل فإن المواطنين التركيين دخلا مصر مع 7 عناصر أجنبية ألقت قوات الأمن المصرية القبض عليهم جميعاً وهم من الجنسية الفلسطينية والأردنية والهولندية.

ويظهر في المقطع المصور اعتراف التركيين “بيرات اودجان” و “عبدالله كيماك” الذان ضبطا أثناء قيامها بالتصوير والرصد في ميدان التحرير لصالح جهات خارجية.

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