مئات الرجال والنساء سبحوا عراة في المياه الباردة لهدف خيريّ!

تعرى مئات الرجال والنساء في بريطانيا، وسبحوا في مياه بحر الشمال الباردة، دعما للصندوق الخيري Mind الخاص برعاية الصحة النفسية.
وقد أعلن جاكس هيغنسون، منظم الفعالية، بأنها كانت على مستوى رفيع هذا العام، مشيرا إلى أن من بين المشاركين فيها أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، و"كانوا جميعا فرحين ويبتسمون ويتعانقون، وكانت مراقبة الوضع ممتعة جدا. لم تكن فكرة الفعالية نزع الملابس والتعري، بل لقد غامر الناس المشاركون فيها وكان لهم نفس الشعور والاحساس".
وتقول إحدى المشاركات في الفعالية (41 سنة)، "لقد جازفنا واندمجنا بالطبيعة، واستمتعنا بالحياة وكشفنا أجسامنا الفريدة. لقد لعب الجميع في الماء وصرخوا وضحكوا. لقد كان المشهد مثيرا".
ويذكر أن فعالية مشابهة نظمت في شهر حزيران 2019 بإيرلندا شاركت فيها 1800 امرأة فقط تحت عنوان Strip and Dip كانت مكرسة لمكافحة السرطان، حيث جمع أكثر من 700 ألف يورو، خصصت لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان.
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