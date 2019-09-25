العرب يتغنون بتنظيم العراق بسبب التنظيم السيء لبطولة الشرطة الدولية في إيطاليا

واحتلت البحرين المركز الثاني بعد نيلها 4 ذهبيات و2 فضة و7 برونز علماً أن أغلب اللاعبين هم من المجنسين، وجاءت النمسا ثالثة بعد حصولها على 3 ذهبيات و5 فضيات.

جوجيستو العراق يتأهب لانطلاق المنافسات

وستنطلق صباح يوم غد، منافسات الجوجيستو والتي يشارك فيها البطلان مهند حسن وعلي أحمد حيث ستختتم الجوجيستو العاب البطولة في نسختها الحالية.

وسيواجه مهند حسن في أولى النزالات اللاعب التشيكي جيري زافودني بينما يلتقي زميله علي أحمد بالكويتي عبد الرحمن السفران.

وأكمل اللاعبان تحضيراتهما وأعربا عن كامل الاستعداد لتمثيل الوطن خير تمثيل والعين ترنو لخطف الميداليات الملونة في المحفل العالمي.



انطلقت منافسات الجودو، والتي شهدت تذمر وانزعاج واحتجاج جميع الفرق المشاركة بسبب عدم توفير أبسط متطلبات إقامة منافسات اللعبة، حيث أقيمت النزالات في قاعة للتزلج على الجليد !!! بسبب عدم توفير قاعة لاحتضان المنافسات، مما أدى إلى تأخير انطلاق النزالات بسبب محاولات تغطية الجليد بألواح خشبية، رغم ذلك فالجو البارد أثر سلباً على جميع اللاعبين وأدى إلى العديد من الإصابات بين اللاعبين، ناهيك عن الأساليب البدائية التي اتبعت بسبب عدم توفير الأجهزة اللازمة المستخدمة في بطولات الجودو، والطامة الكبرى كانت عدم توفير حكام للفعالية مما اضطر المنتخبات إلى اختيار عدد من المدربين أصحاب الخبرة لتحكيم المباريات والذي كان في مقدمتهم المدرب العراقي المميز أحمد جاسم.

واستمرت المهزلة بعد قرار غريب من الحكم (المدرب) الذي أشرف على نزال اللاعب العراقي شهاب القريشي مع منافسه التشيكي والتي خسرها القريشي بسبب قرار خاطىء من الحكم، لكن سوء التنظيم جعل القرار يسير وليودع العراقي الوحيد المشارك في منافسات الجودو بعد عدم التحاق زميليه علي حسن وسجاد غانم في البطولة بسبب رفض السلطات الإيطالية منحهم سمة الدخول الى أراضيها !!!.

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التنظيم السيء الإيطالي يجعل العرب يستذكرون الإبداع العراقي

شهدت البطولة في مختلف فعالياتها وحتى في مقر إقامة الوفود تنظيماً سيئاً للغاية صاحبه تخبط في اتخاذ القرارت غير المدروسة وعدم توفير أبسط المستلزمات التي توازي هذا الحدث الرياضي العالمي.

هذا الأمر جعل العرب المتواجدين في ميلانو والذين سبق لهم المشاركة في بطولة الشرطة العربية للجودو والتي احتضنتها العاصمة بغداد قبل ما يقارب الشهرين من الان، يتغنون أمام الجميع بالتنظيم والضيافة العراقية المميزة، والتي وصفوها بأنها تفوق التنظيم الإيطالي كثيراً، وطالب بعضهم اتحاد الشرطة الرياضي العراقي بتنظيم البطولة العالمية على ارض بغداد عطفاً على ما قدمه العراق من دروس مجانية في الإبداع التنظيمي وكرم الضيافة، حسب رسالة موفد العراق للبطولة وليد الزيدي.

تتويج الفائزين

اختتم هذا اليوم الطويل بتتويج الفائزين اصحاب المراكز الثلاث الأولى في مختلف الألعاب وفعالياتها، حيث أقيمت مراسم التتويج داخل فندق دافنشي حيث تقيم الوفود المشاركة، وشارك رئيس الوفد العراقي اللواء عامر العزاوي في تتويج اصحاب الأوسمة الملونة الى جانب رؤساء الوفود الحاضرة.