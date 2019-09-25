المباشرة بتنفيذ مشروع سكة حديد مزدوجة ضمن خط بغداد بصرة

وقال مكتب الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الوزير عبد الله لعيبي، ميدانياًصباح اليوم الاربعاء على بدء تنفيذ انشاء مشروع سكة حديد مزدوجه ضمن خط بغداد – بصرة بطول ٤٠ كم يمر بمناطق اليوسفية والمحمودية والاسكنديرية والمسيب، ضمن عقد ابرمته الشركة العامة للسكك الحديد العراقية مع الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل لتنفيذ مشروع ازدواجية في قطاع يوسفية - مسيب حيث يمثل المشروع مد خط سكك حديد ملاصق للخط الحالي .وبين وزير النقل ،ان المشروع يهدف الى زيادة الطاقة الاستيعابية من ٢٤ رحلة الى ٤٨ رحلة ضمن خط بغداد - بصرة ) ليكون الخط متوازيا للخط السابق سيما وان هذا الخط يمر باغلب المحافظات الجنوبية ذات الكثافة السكانية العالية لتخيفف الزخم الحاصل على السكه القديم الذي تشهد رحلات مستمرة على مدار الساعة خلال المناسبات والزيارات المليونية .

واضاف الوزير ان المشروع سيحقق طفرة نوعية على صعيد النقل السككي بين بغداد والمحافظات الجنوبية وتعتبر هذه البادرة الاولى من نوعها بانشاء خط مزدوج في عموم البلاد .



كما تحدث وزير النقل عن زيارته لجمهورية الصين الشعبية وما وجده من تقدم في مجالات النقل وسبل تحويل ذلك التقدم بما يلائم والأجواء المهنية والعملية في العراق .