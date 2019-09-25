أفاد مصدر في الشرطة، الأربعاء، بأن قوات مكافحة الشغب فرقت تظاهرة أصحاب الشهادات العليا أمام مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وسط بغداد باستخدام المياه. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوات مكافحة الشغب فرقت تظاهرة أصحاب الشهادات العليا أمام مكتب رئيس الوزراء في منطقة العلاوي باستخدام المياه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكافحة الشغب تفرق تظاهرة أمام مكتب عبد المهدي باستخدام المياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.