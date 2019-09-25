الرئيس الصيني يفتتح مطارا جديدا صممته العراقية زها حديد

أعلن شي افتتاح المطار المصمم على شكل نجم البحر، في تصريحات مقتضبة خلال مراسم داخل المطار الضخم، قبل أيام قليلة على احتفال كبير تقيمه الصين في الذكرى السبعين لتأسيس الدولة الشيوعية.

يقع المطار، الذي أطلق عليه "مطار بكين داشينغ الدولي"، على بعد 46 كلم جنوب ساحة تيان أنمين. وسيعمل المطار بكامل طاقته في عام 2040، مع ثمانية مدرجات، وقدرة على استقبال 100 مليون مسافر في العام.



ويعتبر المطار تجسيدًا "للحلم الصيني" الذي وعده شي به للمواطنين. سيكون المطار، البالغة مساحته 700 ألف متر مربع، أحد أكبر المطارات في العالم.

وستقام تحت المطار محطة قطار وخط مترو يسمحان للمسافرين بالوصول إلى وسط المدينة في غضون 20 دقيقة. تبلغ كلفة المشروع 120 مليار يوان (17.5 مليار دولار) أو 400 مليار في حال احتساب كلفة بناء السكك والطرق.

