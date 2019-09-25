افتتح اليوم الأربعاء المطار الجديد في بكين المجهز بتصميم حديثة جدًا والذي يتوقع أن يصبح أحد أكثر المطارات ازدحامًا في العالم.
يقع المطار، الذي أطلق عليه "مطار بكين داشينغ الدولي"، على بعد 46 كلم جنوب ساحة تيان أنمين. وسيعمل المطار بكامل طاقته في عام 2040، مع ثمانية مدرجات، وقدرة على استقبال 100 مليون مسافر في العام.
ويعتبر المطار تجسيدًا "للحلم الصيني" الذي وعده شي به للمواطنين. سيكون المطار، البالغة مساحته 700 ألف متر مربع، أحد أكبر المطارات في العالم.
وستقام تحت المطار محطة قطار وخط مترو يسمحان للمسافرين بالوصول إلى وسط المدينة في غضون 20 دقيقة. تبلغ كلفة المشروع 120 مليار يوان (17.5 مليار دولار) أو 400 مليار في حال احتساب كلفة بناء السكك والطرق.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الصيني يفتتح مطارا جديدا صممته العراقية زها حديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.