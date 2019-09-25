سومو: الهند والصين الاكثر شراء للنفط العراقي في اب

وقالت "سومو" في احصائية رسمية نشرتها على موقعها الرسمي واطلعت عليها الخليج 365، إن "الشركات الهندية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى شراء للنفط العراقي وبواقع 8 شركات من أصل39 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر اب الماضي".وأضافت سومو، أن "الشركات الصينية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع 7 شركات، تليها الشركات الامريكية وبواقع 4 شركات والكورية الجنوبية 3 شركات"، مبينة أن "البقية توزعت على شركات بريطانية وإيطالية ومصرية وتركية وإسبانية وروسية ويونانية ويابانية وماليزية وبرازيلية واردنية ".

واشارت سومو الى انها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا "، موضحة ان "ابرز الشركات العالمية التي تشتري النفط العراقي هي شركة ايني الايطالية وشركة بي بي البريطانية وشركة جاينة اويل الصينية وشركة اوكسون موبيل الامريكية وشركة كاز بروم الروسية".



وكانت وزارة النفط قد وضعت نهاية عام 2018 آليات تسويقية لعام 2019 والتي اعتمدت على أساس أهمية كل سوق من حيث حجم الطلب والعائد المتحقق للبرميل الواحد.