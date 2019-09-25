حمّل النائب عن محافظة بابل سالم طحيمر، الأربعاء، الإدارة المحلية لمحافظة بابل وبعض أعضاء مجلس المحافظة مسؤولية "تعطيل المشاريع الخدمية" في بابل، مهدداً بـ"كشف الحقائق وفضح الأسماء المعطلة" لتلك المشاريع. وقال طحيمر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة التخطيط صادقت على جملة من المشاريع الخدمية لمحافظة بابل في موازنة ٢٠١٩، لكن المشاريع ما تزال حبيسة أدراج الوزارة بسبب الخلافات بين المحافظ وبعض أعضاء المجلس على أصل إحالة المشاريع ومحاولة الاستفادة غير المشروعة التي يبحث عنها البعض".



وأضاف طحيمر: "ونحن من منطلق المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه أبناء المحافظة سنضطر لكشف الحقائق أمام البابليين وفضح الأسماء التي تعطل تقديم الخدمة بسبب الجشع والتربح على حساب إعمار المحافظة إذا أصرت الإدارة المحلية وبعض أعضاء مجلس المحافظة على تعطيل البدء بهذه المشاريع التي يحتاجها أبناء المحافظة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب عن بابل يهدد بـ 'فضح الأسماء المعطلة' للمشاريع الخدمية في المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.