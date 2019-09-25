العفو الدولية تحث #باكستان على إطلاق سراح مُحاضر متهم بالتجديف

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - منظمة العفو الدولية

حثت منظمة العفو الدولية باكستان على إطلاق سراح مُحاضر جامعي 33/ عاما/ كان تم إلقاء القبض عليه عام 2013 ولا يزال قيد المحاكمة لاتهامه بالتجديف.

وقالت المنظمة، في بيان اليوم الأربعاء، إنه "يتعين على السلطات الباكستانية إطلاح سراح جُنيد حفيظ على الفور دون أية شروط".

وكان تم إلقاء القبض على جنيد، وهو محاضر بجامعة بهاء الدين زكريا في مدينة ملتان بجنوب شرقي البلاد، بتهمة تحميل مواد تجديفية على موقع فيسبوك.

وسعت عائلته جاهدة من أجل إيجاد محام للدفاع عنه، وفي عام 2014 تم قتل محاميه رشدي رحمن، الذي كان تلقى تهديدات خلال جلسة أمام إحدى المحاكم، من جراء إطلاق النار عليه في مكتبه.

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ولا تزال قضية جنيد عالقة أمام إحدى المحاكم المحلية، وتقول منظمة العفو الدولية إنه قيد الحبس الانفرادي منذ حزيران/يونيو من عام 2014 .

وقالت ربيعة محمود المسؤولة بالمنظمة :"لقد أثرت محاكمة جنيد المطولة بصورة خطيرة على صحته العقلية والبدنية، كما عرضت سلامته وسلامة أسرته للخطر، وتمثل (المحاكمة) إساءة لاستخدام قوانين التجديف في باكستان"، داعية السلطات إلى "التحرك بسرعة لإلغاء" هذه القوانين.

تجدر الإشارة إلى أن التجديف قضية حساسة في باكستان، ويصبح من يُتهمون به أهدافا للجماعات المسلمة المتشددة، وفي بعض الحالات يصبحون عرضة للاغتيال بالرصاص أو الحرق أحياء أو الضرب حتى الموت.