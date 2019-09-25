سياسي سعودي يهاجم النظام القطري ويصفه بـ"المراهق"

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

تنظيم الحمدين

كتب متابعات_الخليج 365

هاجم سياسي سعودي معروف، النظام القطري وسياساته التخريبية .. واصفاً هذا النظام بـ"المراهق" .



وقال المحلل السياسي السعودي، خالد الزعتر، في تغريدة له بتويتر، "إن ‏النظام القطري المراهق يثبت دائما أنه نظام غير مسؤول" .. مؤكداص أن النظام القطري يعبث بثروات الشعب القطري".

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وأضاف "النظام يستمر بجعل قطر حاضنة للإرهابيين"، مضيفا: "حل أزمة قطر ووقف الهدر الحاصل في ثروات القطريين".

وأشار إلى أن تنظيف الدوحة من الإرهاب يكون بعودة الفرع إلى الأصل بإعادة ‎قطر كما كانت جزء من ‎البحرين وتحت سلطة أل خليفة .

ويعد هذا أعنف هجوم يشنه سياسي سعودي على قطر وسياساتها التخريبية في المنطقة منذ المقاطعة العربية لها في يونيو 2017م .