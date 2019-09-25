سياسي سعودي يهاجم النظام القطري ويصفه بـ"المراهق"

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الأربعاء 25 سبتمبر 2019
تنظيم الحمدين
كتب
متابعات_الخليج 365
هاجم سياسي سعودي معروف، النظام القطري وسياساته التخريبية .. واصفاً هذا النظام بـ"المراهق" .
وقال المحلل السياسي السعودي، خالد الزعتر، في تغريدة له بتويتر، "إن النظام القطري المراهق يثبت دائما أنه نظام غير مسؤول" .. مؤكداص أن النظام القطري يعبث بثروات الشعب القطري".
وأضاف "النظام يستمر بجعل قطر حاضنة للإرهابيين"، مضيفا: "حل أزمة قطر ووقف الهدر الحاصل في ثروات القطريين".
وأشار إلى أن تنظيف الدوحة من الإرهاب يكون بعودة الفرع إلى الأصل بإعادة قطر كما كانت جزء من البحرين وتحت سلطة أل خليفة .
ويعد هذا أعنف هجوم يشنه سياسي سعودي على قطر وسياساتها التخريبية في المنطقة منذ المقاطعة العربية لها في يونيو 2017م .
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