مصرع 6 من عناصر إخوانية خططوا لعمليات إرهابية في مصر

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الأربعاء 25 سبتمبر 2019
الشرطة المصرية
كتب
متابعات_الخليج 365
أعلنت الداخلية المصرية عن مصرع 6 من عناصر جماعة الإخوان، الثلاثاء، في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية بمدينة 6 أكتوبر جنوب العاصمة القاهرة.
وقالت الداخلية المصرية، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من رصد وكر يختبئ فيه عناصر من جماعة الإخوان، كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أنه أثناء مداهمة الوكر أطلق عناصر الإخوان النيران تجاه قوات الأمن التي بادلتهم النيران، ما أسفر عن مقتل 6 منهم.
وكانت الداخلية المصرية أعلنت، السبت، مقتل إرهابي من حركة حسم الإخوانية في مواجهة مع الشرطة بمنطقة المطرية شرق القاهرة.
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