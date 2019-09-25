أمجد طه: خطاب تميم أمام الأمم المتحدة كان نشرة أخبار

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

أمجد طه

كتب متابعات_الخليج 365

وصف الرئيس الأقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط، أمجد طه، خطاب أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في الدورة «74» للجمعية العامة للأمم المتحدة، بإنه "نشرة أخبار" .



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وقال أمجد طه في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "خطاب تميم أمير نظام قطر كان نشرة أخبار 2017 وليس خطابا" .

وأضاف "هنا أمام الأمم المتحدة وبكل ارتباك تميم يشرح لنا سياسة نظام قطر؛ تقول ما لا تفعل وتفعل ما لا تقول" .. لافتاً إلى أن هذا الإرتباك يحدث عندما تكون مجرد مراهق سياسي .

وأنتقد كثير من السياسيين خطاب أمير قطر الذي يتناقض مع الممارسات التي تقوم بها بحق المنطقة العربية من خلال دعمها للتنظيمات المتطرفة والإرهاب .