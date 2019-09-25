الشعب المصري يفسد محاولة مسمومة للجزيرة كانت تستهدف الرئيس السيسي

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

الجزيرة

كتب الخليج 365

أفسد الشعب المصري، محاولة مسمومة لقناة الجزيرة القطرية كانت تستهدف الرئيس عبدالفتاح السيسي .



وفشلت الجزيرة في إجراء استطلاع للرأى العام للمذيع جمال ريان، حول عودة الرئيس السيسى إلى القاهرة الجمعة المقبلة، أم أن تظاهرات الإخوان المزعومة ستحول دون ذلك.

Advertisements

وزعم مذيع قناة الجزيرة جمال ريان، أن هناك صمت سعودى وإماراتى، ووضع استطلاع للرأى بين أربعة اختيارات .

وعلى الرغم من حشد الكتائب الإخوانية عبر موقع تويتر، وحصرالمغردين أمام نتائج محددة، قام 62 % بالتصويت لعودة الرئيس السيسى إلى أرض الوطن مرة أخرى.

وغرد رواد تويتر، على استطلاع الرأى، حيث قال أبو بدر:"سوف يعود لبلده وشعبه الشعب محتاج السيسى"، وهاجمه آخر، قائلاً:" لقد ضيّعت تاريخك الصحفي بهذه التغريدات التي لا معنى لها"، وكتب "محمود" :"ياريت تتغطي بالليل فى وطنك البديل".

وتحاول قنوات الإخوان المحرضة وأعضاءها شق الصف من خلال استغلال السوشيال ميديا، وعلى رأسهم موقع التغريدات تويتر، من خلال الهاشتاجات أو استطلاعات الرأى الفوضوية والتى ليس لها معنى.