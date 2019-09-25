ارتفاع وتيرة المطالب الأمريكية بالتحقيق مع ترامب وعزله

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

صعد الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي من دعواتهم لبدء الإجراءات لعزل الرئيس، دونالد ترامب، والتحقيق معه، على خلفية المعلومات عن ضغوطه على القيادة الأوكرانية لاعتبارات سياسية خاصة.

وقال أحد كبار الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، جون لويس، الثلاثاء: “لا يمكننا المماطلة ويجب ألا ننتظر. حان وقت العمل الآن. تحليت بالصبر عندما كنا نحاول اللجوء إلى كل الطرق الأخرى وكل الأدوات الأخرى”.

وتابع قائلا: “أعتقد بالفعل أن الوقت لبدء الإجراءات لعزل هذا الرئيس قد حان”.

من جهته، أعلن المتحدث باسم المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة الأمريكية في 2020، جو بايدن، أن المرشح سيدعو ترامب، اليوم الثلاثاء، للرضوخ لمطالب الكونغرس بتقديم المعلومات حول قضية الضغوط على أوكرانيا.

وأضاف أن بيان بايدن سيتضمن أيضا دعوة للكونغرس لعزل ترامب إن لم يوافق على تقديم المعلومات المطلوبة.

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وكان السيناتور الديمقراطي، روبرت مينينديز، الذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قد وجه رسالة إلى مدير مكتب الإدارة والميزانية للبيت الأبيض مايك مالفاني، قال فيها إن الكونغرس لم يكن على علم بسبب تأجيل منح المساعدات الأمنية المقررة لأوكرانيا، ولم يكن هناك أي استعراض لهذا الموضوع.

وأضاف السيناتور أنه “يصبح من الواضح” أن الرئيس ترامب مارس ضغطا على مسؤولين أوكرانيين.

وأكد على ضرورة التحقق مما إذا كان الرئيس ترامب يتصرف بشكل يخدم مصالحه الشخصية والسياسية، وإلى أي درجة، عندما تم تأجيل المساعدات لأوكرانيا.

وأعاد مينينديز إلى الأذهان أن الكونغرس وافق على تقديم 391.5 مليون دولار لأوكرانيا بمثابة مساعدات أمنية وعسكرية لتعزيز أمنها، لكن البيت الأبيض أجل تقديم حزمة المساعدات قبل أسابيع من اتصال ترامب بنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

من جانبه، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممارسة أي ضغط على زيلينسكي بغرض فتح تحقيق مع بايدن ونجله مقابل الحصول على مساعدات عسكرية أمريكية.

وأضاف ترامب أنه ينتظر نشر محضر اتصاله الهاتفي مع زيلينسكي، الذي جرى يوم 25 يوليو الماضي.