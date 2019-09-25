الموجز الصباحي || إستشهاد ضابط في محاولة إغتيال السيسي .. بدء إجراءات عزل «ترامب» .. ملابس فاضحة في الأمم المتحدة تشعل غضب الأمريكان .. «دفاعاً عن رئيس مصر» .. الرئيس الأمريكي يوجه «صفعة قوية» للقوى الإقليمة .. «بيان تحذيري» للمتحدث بإسم الجيش المصري

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

أبرزت صحيفة الإمارات اليوم، كشف الإعلامي عمرو أديب عن تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس السيسي في استراحة المعمورة .

حيث قال «أديب»، في برنامجه «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الاثنين، إن «السيسي من أكثر الرؤساء المطلوب اغتيالهم، وتم التخطيط لاغتياله أكثر من مرة، وكانت هناك محاولة عام 2015».

أضاف: «في 2015 تم رصد معلومات بالتخطيط لاستهداف الرئيس في منطقة المعمورة، وتم جمع المعلومات حتى تم القبض على شخص تابع لتنظيم لواء الثورة، واعترف بوجود اثنين يستأجران شقة في إحدى العمارات القريبة من استراحة المعمورة».

استشهاد ضابط

تابع: «تم القبض على الفردين، ومعهما كاميرات في العمارة التي تبعد عن الاستراحة مسافة كيلو ونصف، وتم كشف محادثاتهم مع بعض الأتراك»، مشيرًا إلى أنه «بالفعل تم إطلاق نار واستشهد ضابط».

وعرض «أديب» الوحدة السكنية والكاميرات التي استخدمها الإرهابيان في مراقبة استراحة المعمورة، ومقطع فيديو للاستراحة، كما عرض اعترافات عنصري التنظيم المتهمين بالتخطيط لمحاولة الاغتيال.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي رفض بشكل قاطع كشف أي تفاصيل من محاولات اغتياله، مشددًا على أن تحركات الرئيس وأسرته محدودة للغاية لاعتبارات أمنية، وأن استراحة المعمورة ترجع إلى عهد الخديوي إسماعيل. (المصدر)

بدء إجراءات عزل ترامب

أعلنت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، فتح تحقيق لعزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالاستناد إلى عدد من الملفات خلال فترته الرئاسية وماضية وأعماله، مؤكدة على ضرورة تحميل ترامب المسؤولية وألا أحد فوق القانون وفقا لسي إن إن الأمريكية .

وأضافت الوكالة الأمريكية ستقوم 6 لجان بالتحقيق وتقديم تقريرها، من أبرزها اللجنة القضائية والاستخباراتية والخدمات المالية والعلاقات الدولية، حيث سينظرون بعناصر وجوانب مختلفة، بعض هذه العناصر خضعت للتحقيق من قبل لجان سابقة وتبحث حاليا في القضاء.

إذا أقر الديمقراطيون عزل ترامب، فإن على الديمقراطيين في تلك اللجان تقديم تقرير ما يجب إدراجه في مواد العزل التي سيقدمها رئيس اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب، جيري نادلر، قبل التصويت عليها.

إن مررت اللجنة القضائية مواد العزل سيعقب ذلك تصويت عام في مجلس النواب، وفي حال مرر مجلس النواب مواد العزل، ويكون بذلك مجلس النواب قد عزل ترامب، ولكن لإدانة ترامب وعزله من منصبه فإن ذلك يتطلب تأييد ثلثي مجلس الشيوخ، وهو احتمال غير مرجح.

ولم تقدم بيلوسي إطارا زمنيا لهذه العملية، إلا أنها قالت لزملاء أن الأمر سينجز "على وجه السرعة" في حين قال نادلر إنه يأمل بالانتهاء من ذلك بنهاية العام الجاري.(المصدر)

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والدها على وشك «العزل» .. إيفانكا ترامب تظهر في الأمم المتحدة بملابس فاضحة

شاركت ابنة الرئيس الأمريكي ومستشارته الخاصة، إيفانكا ترامب، في ندوة عقدت في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حرية الأديان، بملابس أثارت الكثير من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأضافت سبوتنيك حضرت إيفانكا ترامب ندوة أقيمت في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حرية الأديان، ضمت عددا من الناشطين في هذا المجال من أنحاء العالم، والمثير للجدل، والذي أصبح محل انتقاد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الملابس التي ظهرت فيها إيفانكا.

حيث ارتدت ابنة الرئيس الأمريكية قميصا أزرق اللون وتنورة بيضاء زينتها بعض الأزهار، إلا أن المثير للدهشة هو حضور إيفانكا لهذه الندوة دون ارتدائها لحمالة الصدر والذي أظهرته الصور التي تم التقاطها لها.

هذا الأمر أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فعلقت صاحبة الحساب،Julia Davis، على حسابها الشخصي على "تويتر"، قائلة: "إيفانكا في الأمم المتحدة. لا أعرف من أين أبدأ".(المصدر)

الرئيس الأمريكي يوجه «صفعة» على وجه القوى الإقليمية المتربصة بمصر .. دفاع ترامب عن السيسي كان أكثر من أي مواطن مصري

أكد الإعلامي وائل الإبراشي،خلال برنامج "كل يوم "المذاع علي فضائية "أون إي"، أن دفاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، عن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان بمثابة صفعه علي وجه تنظيم الإخوان و حلفائهم المتواجدين في تركيا و قطر.

وأضاف "الإبراشي"، أنه كان من المتوقع أن يتعامل المجتمع الدولي بشكل مختلف مع الرئيس السيسي خاصة بعد المظاهرات التي حدثت الأسبوع الماضي.

وقال "الإبراشي" :" دفاع ترامب جاء أكثر من اي مصري يمكن أن يدافع عما يحدث في مصر ، العالم كله كان قلقا بشأن هذه المظاهرات ، بينالكوا حدودها و طبيعتها وإيه الفئات المختلفة التي تنتمي إليها ، تصريحات ترامب كانت بمثابة شهادة لمصر".(المصدر)

صفحات الفيس بوك تتداول «البيان التحذيري» للمتحدث العسكري بإسم الجيش المصري

على الرغم من إطلاقه البيان منذ 3 أيام ، إلا أن العديد من صفحات فيس بوك لا تزال تتداول البيان التحذيري الذي أطلقه المتحدث الرسمي للجيش المصري عقيد أ ح/ تامر محمد محمود الرفاعي ، والذي جاء نصه كالتالي :

فى إطار إنتشار بعض الصفحات التى تدعى تبعيتها للقوات المسلحة على مواقع التواصل الإجتماعى .. تؤكد القوات المسلحة بأنها تصدر كافة البيانات / المعلومات الخاصة بها من خلال المتحدث العسكرى ، وأن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى على [ فيسبوك - تويتر ] هما فقط المصدر الرسمى الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة .

وتهيب القوات المسلحة كافة وسائل الإعلام وجموع المواطنين بعدم الإنسياق وراء أى مصادر أخرى على مواقع التواصل الإجتماعى للحصول على المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة . (المصدر)