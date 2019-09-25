«وائل غنيم» يستعين بالحشيش بدلاً من «سجائر» محمد علي

الموجز

نشر الناشط الشهبر وائل غنيم مقطع فيديو جديد له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وهو يتناول المخدرات في مشهد خادش الحياء، وتبدو عليه أعراض السكر والإدمان.

وكان غنيم عقب إلقاء القبض على شقيقه خرج في فيديو له يبكي جراء ما حدث لأخيه، ليطرح فيديو جديدا و هو يرقص بأحد الملاهي الليلية الأمر الذي أثار دهشة الجميع و تعرضه لانتقاضات عدة.

ليرد على الجميع "احنا عيله بتحزن وبتفرح في نفس الوقت".

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واندهش متابعو غنيم من المشهد الذي ظهر به واستنكروا ما يفعله من شرب الحشيش والسكر والسهر والتحدث بشكل يظهره كـ "مجنون" ، بل وقال البعض أنه يمثل هذا الدور ليكسب تعاطف ليس اكثر.