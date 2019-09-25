ماذا فعل دونالد ترامب كي يقدم الديمقراطيين على إجراءات عزله؟.. استغلال النفوذ والخيانة العظمى

الموجز

وجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه في حالة من الإرباك، بعدما كشفت أوكرانيا عن طلب ترامب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنسكي إجراء تحقيق بشأن عائلة جو بايدن المرشح الديمقراطي والمنافس المحتمل لترامب في انتخابات 2020 الرئاسية.

وفي وقت سابق اعترف ترامب بتحدثه مع رئيس أوكرانيا خلال مكالمة هاتفية، لكنه أنكر بعد ذلك أن يكون مارس ضغوطات على كييف حتى تجرى تحقيق بشأن أعمال أسرة المرشح الديمقراطي في البلاد.

وذكرت وسائل إعلامية أمريكية أن أسرة بايدن لديها مجموعة من الأعمال في مجال الطاقة في أوكرانيا.

وتصاعدت الأزمة، مساء أمس الثلاثاء، بعدما أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن بدء إجراءات التحقيق مع ترامب تمهيداً لعزله، حيث يشتبه بأنه استغل نفوذه بما يخدم مصلحته في مضايقة منافسه في الانتخابات الرئاسية.

ودعا نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، جو بادين، ترامب إلى الالتزام التام بالتحقيقات التي سيجريها الكونجرس بشأن مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني، والتي - وبحسب ما اكدته وسائل إعلامية - أن ترامب مارس ضغوطاً كبيرة على نظيره الأوكراني بشأن إجراء تحقيق مع نجل بايدن، وإلا واجه الرئيس الأوكراني العزل من منصبه.

ونفى ترامب أن يكون قد ضغط على نظيره الأوكراني لفتح تحقيق بشأن نجل بايدن، من خلال تهديده بالعزل أو مساومته على مساعدة عسكرية أميركية مخصّصة لأوكرانيا.

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وتشتبه المعارضة الديمقراطية في الكونجرس أن يكون ترامب قد استغلّ موقعه ليدفع بمسؤول أجنبي إلى التحرّك لمصلحته الشخصية.

وصرحت نانسي بيلوسي بأن تصرفات رئاسة ترامب "كشفت عن الحقائق المشينة لخيانة الرئيس لقسمه وخيانته لأمننا القومي وخيانته لنزاهة انتخاباتنا".

وستقوم 6 لجان بالتحقيق وتقديم تقريرها، من أبرزها اللجنة القضائية والاستخباراتية والخدمات المالية والعلاقات الدولية، حيث سينظرون بعناصر وجوانب مختلفة، بعض هذه العناصر خضعت للتحقيق من قبل لجان سابقة وتبحث حاليا في القضاء.

إذا أقر الديمقراطيون عزل ترامب، فإن على الديمقراطيين في تلك اللجان تقديم تقرير ما يجب إدراجه في مواد العزل التي سيقدمها رئيس اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب، جيري نادلر، قبل التصويت عليها.

إن مررت اللجنة القضائية مواد العزل سيعقب ذلك تصويت عام في مجلس النواب، وفي حال مرر مجلس النواب مواد العزل، ويكون بذلك مجلس النواب قد عزل ترامب، ولكن لإدانة ترامب وعزله من منصبه فإن ذلك يتطلب تأييد ثلثي مجلس الشيوخ، وهو احتمال غير مرجح.

ولم تقدم بيلوسي إطارا زمنيا لهذه العملية، إلا أنها قالت لزملاء أن الأمر سينجز "على وجه السرعة" .