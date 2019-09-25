الموجز
علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إطلاق خصومه الديمقراطيون في الكونجرس إجراءات لعزله.
وأكد ترامب، في تصريحات صحفية في نيويورك، أن هذا الأمر سينعكس إيجابياً على فرصه في إعادة انتخابه لولاية ثانية.
وقال ترامب، المرشّح لولاية ثانية في الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر 2020، إنّ "الجميع يقولون إنّ هذا الأمر سيكون إيجابياً لي في الانتخابات".
وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد أعلنت أن المجلس سيبدأ تحقيقا رسميا فيما إذا كان ينبغي محاسبة ترامب.
وسيبحث المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إن كان ترامب التمس مساعدة أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن نائب الرئيس السابق والمرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة لعام 2020.
وصرحت بيلوس بأن تصرفات رئاسة ترامب "كشفت عن الحقائق المشينة لخيانة الرئيس لقسمه وخيانته لأمننا القومي وخيانته لنزاهة انتخاباتنا".
وأضافت: "أعلن اليوم أنّ مجلس النواب يفتح تحقيقاً رسمياً لعزل الرئيس".
وطلبت بيلوسي من اللجان النيابية الستّ التي تجري أصلاً تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري أن تضع نفسها في إطار هذا الإجراء.
وفي حال تمكنت هذه اللجان من جمع أدلّة كافية، فسيكون بإمكانهم توجيه لائحة اتّهام إلى الرئيس يصار إلى طرحها في جلسة عامة للتصويت عليها من قبل مجلس النواب مجتمعاً.
ونظراً لكون الديمقراطيين يتمتعون بالأغلبية في مجلس النواب، فإن توجيه اتّهام إلى ترامب بهدف عزله يعد خطراً كبيراً على الرئيس الجمهوري، ذلك أنّ هذا الأمر لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة سوى لرئيسين فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعلّق على إجراءات عزله: «فرصة لإعادة انتخابي رئيساً في 2020» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.