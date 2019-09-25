هنية يشكر أردوغان على كلمته التاريخية في الأمم المتحدة

أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ​إسماعيل هنية​، عن شكره وتقديره لـ"الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، على ما جاء في كلمته، أمام قادة ​العالم​ في الجمعية العامّة للأمم المتحدة"، مشيداً برفع خارطة ​فلسطين​ التاريخية"، قائلاً "تابعنا ومعنا ​الشعب الفلسطيني​ في الداخل والشتات، بكل اهتمام وتقدير، كلماتكم المعبّرة عن التضامن مع فلسطين وأرضها المحتلة وشعبها الصَّامد، وعباراتكم المفعمة بالحبّ والدفاع عن ​مدينة القدس​ المحتلة و​المسجد الأقصى​ المبارك الأسير، ورفعكم خارطة فلسطين التاريخية، أمام قادة العالم، في ​الدورة​ الرابعة والسبعين لاجتماع الجمعية العامّة للأمم المتحدّة، وهي المرّة الأولى التي تشهدها هذه الاجتماعات".

وعبّر هنية عن "عميق اعتزاز الشعب الفلسطيني بهذا الخطاب التاريخي والجريء، الذي يفضح ​سياسة​ الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية ضد الأرض والشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعين عاماً، ويُعرّي مواقف الدول الصامتة والمتخاذلة إزاء ما تتعرّض له الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية من تضييع وتنازل وتصفية"، متوجهاً إلى أردوغان بالقول "لقد عبّرتم بهذا الخطاب، عن ضمير الأمّة الإسلامية جمعاء، وتحدّثتم باسم الشعوب الإسلامية المظلومة في كلّ أصقاع العالم، لما تمثله فلسطين وقضيتها العادلة، لدى الأمّة وشعوبها".