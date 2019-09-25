اللجنة الدولية لحقوق الإنسان: آن الأوان تحييد العراق من الصراعات

اشار مفوّض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط السفير الدكتور هيثم ابو سعيد الى أن "إعادة المشروع القديم في الشرق الأوسط والعودة إلى المربع الأول في الأزمة التي عصفت أبان ما يًسمّى بالربيع العربي هي غلطة كبيرة يقترفها من دعم منذ البداية، هذا التوجه الذي أتى بالوبال وسوء أحوال الناس من هذه السياسات التي تحمل في طياتها مشاريع تقسيم للمنطقة لفظها أهلها، وها هي تلك الدول تُعاود الكرّة وهذا غير مقبول".
ولفت ابو سعيد بعد لقائه مدير مكتب اللجنة الدولية في العراق علي الخفاجي، الى ان "العراق خرج من كبوته وأخذ قراره من أجل الخروج من هذه الإصطفافات السياسية، ونأمل دعم هذا المسعى رأفةً بالشعب الذي ما عاد في الإمكان تحمّل أي عبء إضافي".
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