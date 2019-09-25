خان استبعد إجراء حوار مع نظيره الهندي: ممتنون لاردوغان على موقفه من أزمة كشمير

أعرب رئيس الوزراء ال​باكستان​ي ​عمران خان​، عن امتنانه للرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، على موقفه المبدئي بشأن أزمة ​كشمير​".

ولفت في مؤتمر صحافي في مدينة نيويورك، على هامش مشاركته في اجتماعات ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​، إلى أنّ "اردوغان سيزور باكستان الشهر المقبل"، مركّزًا على أنّ "باكستان و​تركيا​ تتمتّعان بعلاقات جيّدة جدًّا"، معربًا عن رغبته في "زيادة العلاقات التجاريّة بين البلدين".

كما أعرب خان عن شعور باكستان بخيبة الأمل إزاء "استجابة ​المجتمع الدولي​ الفاترة لانتهاكات حقوق الإنسان الّتي ارتكبتها القوات الهندية"، موضحًا أنّ "هناك ثمانية ملايين كشميري يعانون بسبب ​حظر التجول​ الّذي فرضته الحكومة الهندية"، مستبعدًا "إجراء أي حوار مع رئيس الوزراء الهندي ​ناريندرا مودي​".