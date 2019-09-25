أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، عن امتنانه للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، على موقفه المبدئي بشأن أزمة كشمير".
ولفت في مؤتمر صحافي في مدينة نيويورك، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أنّ "اردوغان سيزور باكستان الشهر المقبل"، مركّزًا على أنّ "باكستان وتركيا تتمتّعان بعلاقات جيّدة جدًّا"، معربًا عن رغبته في "زيادة العلاقات التجاريّة بين البلدين".
كما أعرب خان عن شعور باكستان بخيبة الأمل إزاء "استجابة المجتمع الدولي الفاترة لانتهاكات حقوق الإنسان الّتي ارتكبتها القوات الهندية"، موضحًا أنّ "هناك ثمانية ملايين كشميري يعانون بسبب حظر التجول الّذي فرضته الحكومة الهندية"، مستبعدًا "إجراء أي حوار مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي".
كانت هذه تفاصيل خبر خان استبعد إجراء حوار مع نظيره الهندي: ممتنون لاردوغان على موقفه من أزمة كشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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