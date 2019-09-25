الأمم المتحدة: مقتل 22 مدنياً في غارات جوية بمحافظتين في اليمن

أعلنت منسقة ​الأمم المتحدة​ للشؤون الإنسانية في ​اليمن​ ​ليز غراندي​ أن "22 مدنياً قُتلوا في غارات جوية منفصلة بمحافظتين في اليمن في اليومين الماضيين، إذ وقع الحادث الأول يوم الاثنين في منطقة السواد بمحافظة عمران عندما أصابت الغارات مسجداً وقُتل سبعة مدنيين، بينهم نساء وأطفال من نفس العائلة"، موضحة أنه "قُتل 15 مدنياً وأصيب 15 آخرون الثلاثاء، جرّاء غارات جوية أصابت منزلاً في منطقة الفاخر بمحافظة الضالع".

وشددت غراندي على أنه "من المقلق أن تحدث هذه المآسي أثناء انعقاد ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​، عندما يجتمع قادة ​العالم​ لتعزيز السلام و​الأمن​"، مشيرة إلى أن "شركاء الحماية أفادوا بأنه خلال 2019، قُتل أكثر من 700 مدني وجرح 1600 نتيجة النزاع المستمر"، مؤكدة أن "هذا هو الوقت الذي يجب فيه على الجميع إيجاد طرق لإنهاء هذه الحرب الرهيبة".