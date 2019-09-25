النائب ادي معلوف تعليقا على ما حدث في جلسة مجلس النواب عبر النشرة: التفرّد بالقرار غير مقبول

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ادي معلوف​، تعليقا على ما حدث في جلسة ​مجلس النواب​ على خلفية سحب رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لمشروع القانون المقدم من الحكومة لاستكمال تنفيذ مشاريع انمائية (جزء اساسي منها في ​المتن​)، الى أن "هذا حقّ لرئيس الحكومة ولكن عندما يكون هذا القانون قد سلك مسارا معيناً ومرّ في ​لجنة المال والموازنة​ وهو مطلب حيوي لمنطقة، فمن الطبيعي أن يخلق سجالاً عندما يسحب في لحظتها بمجلس النواب ودون ابلاغ أحد مسبقاً ".

وفي حديث مع "​الخليج 365​"، أوضح معلوف أنه "حتى اذا كانت حجة الحريري أنه سحب القانون لأن تمويله داخلي فالخطوة التي قام بها غير مقبولة لأنه تفرّد بالقرار ولم يتحدث مع أحد مسبقاً بالموضوع".

وأكد أن "لا أحد يريد التعدي على صلاحيات رئيس الحكومة"، مضيفاً: "وزراؤنا بالحكومة تفاجؤوا بالموضوع، فهل من المسموح سحب مشروع مرّ بالحكومة وتكتل يملك 11 وزيراً فيها لم يبلغ أو يعلم بالأمر؟".



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