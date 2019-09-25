شدّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "سحب مبلغ 35 مليار ليرة ​لبنان​ية من ​المؤسسة العامة للإسكان​ إلى أي مؤسسة كانت، هي إشارة سلبيّة عن توجّه ​الحكومة​ وسياستها بإدارة الظهر لشباب لبنان، وإمعانًا في السياسات المنتظرة بتخلّي الدولة عن دورها في الرعاية الاجتماعية لمواطنيها وخاصّة لجيل الشباب عماد الوطن، والّذين يكادون يفقدون الثقة بمؤسسات الوطن".

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كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: سحب 35 مليار من مؤسسة الإسكان لأي مؤسسة إشارة سلبية عن إدارة الدولة ظهرها للشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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