بستاني تعلن استكمال مسيرة الإنماء وإطلاق المشاريع الكبرى على مستوى الكهرباء

لفتت وزيرة الطاقة والمياه ​ندى بستاني​ في كلمة بمنتدى ​بيروت​ الدولي للطاقة إلى انه "نلتقي اليوم لنعلن استكمال ما بدأناه في مسيرة الإنماء وإطلاق المشاريع الكبرى على مستوى ​الكهرباء​ و​النفط​ والمياه و​الطاقة المتجددة​، والذي لا يتحقق الا باعتماد سياسات التواصل والتفاعل والحوار والشراكة".

وأشارت إلى انه "سابقًا، تركزت مواضيع منتدى بيروت للطاقة حول الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، واليوم نرى بروز محورين جديدين يتعلقان بقطاع ​النفط والغاز​ والمياه، اذ تترابط كل هذه القطاعات لتشكل ​منظومة​ واحدة في سعينا لبناء مستقبل أفضل". وقال: "نسعى الى فتح خطوط تواصل مع ​الاردن​ بهدف الشراكة وتبادل الخبرات والمساعدة على بناء الكوادر الوطنية القادرة على النهوض بعجلة ​الاقتصاد​ المستدام وسنوقّع مذكرة تفاهم بين ​الأردن​ و​لبنان​ لتطوير التعاون المشترك بيننا".