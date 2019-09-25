لفتت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني في كلمة بمنتدى بيروت الدولي للطاقة إلى انه "نلتقي اليوم لنعلن استكمال ما بدأناه في مسيرة الإنماء وإطلاق المشاريع الكبرى على مستوى الكهرباء والنفط والمياه والطاقة المتجددة، والذي لا يتحقق الا باعتماد سياسات التواصل والتفاعل والحوار والشراكة".
وأشارت إلى انه "سابقًا، تركزت مواضيع منتدى بيروت للطاقة حول الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، واليوم نرى بروز محورين جديدين يتعلقان بقطاع النفط والغاز والمياه، اذ تترابط كل هذه القطاعات لتشكل منظومة واحدة في سعينا لبناء مستقبل أفضل". وقال: "نسعى الى فتح خطوط تواصل مع الاردن بهدف الشراكة وتبادل الخبرات والمساعدة على بناء الكوادر الوطنية القادرة على النهوض بعجلة الاقتصاد المستدام وسنوقّع مذكرة تفاهم بين الأردن ولبنان لتطوير التعاون المشترك بيننا".
كانت هذه تفاصيل خبر بستاني تعلن استكمال مسيرة الإنماء وإطلاق المشاريع الكبرى على مستوى الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.