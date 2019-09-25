مفرزة استقصاء بيروت أوقفت 32 شخصا وضبطت 14 سيارة و61 دراجة آلية مخالفة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ أنّ "​مفرزة استقصاء بيروت​ أوقفت 32 شخصًا بجرائم مختلفة، وضبطت 14 سيارة و61 دراجة آليّة مخالِفة".

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