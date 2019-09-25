اعتصام لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري في بيروت

تنفذ اتحادات ونقابات ​قطاع النقل البري​ في ​لبنان​ منذ التاسعة ​اعتصامات​ رفضا لما أعلنته عن "تعديات يتعرض لها السائقون العموميون جراء ما يسمى "اوبر وكريم" العاملة خلافا للقانون والاصول". وبدأت الاعتصامات في ساحة الكولا في ​بيروت​، ثم انتقل المعتصمون مع سياراتهم الى امام ​وزارة الداخلية​ في ​الصنائع​، رافعين لافتات تطالب بوقف "اوبر وكريم" عن العمل حرصا على لقمة عيشهم.

ومن وزارة الداخلية توجه السائقون الى منطقة ​بشارة الخوري​ للاعتصام امام مكاتب الشركة.

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