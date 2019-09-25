دعوة الهيئات الانتخابية البلدية والاختيارية الفرعية لانتخاب مخاتير وأعضاء المجالس البلدية والاختيارية في 27 ت1

أصدرت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ قرارين، الأوّل يحمل الرقم 1719، دعت فيه الهيئات الانتخابيّة الاختياريّة الفرعيّة إلى انتخاب مخاتير وأعضاء للمجالس الاختياريّة في بعض البلدات والقرى، في محافظات: ​البقاع​، ​بعلبك الهرمل​، ​النبطية​، ​الشمال​، عكار و​جبل لبنان​، وذلك بتاريخ 27 تشرين الأول 2019.

وحدّدت في القرار عدد المختارين وأعضاء المجالس الاختياريّة الّذين سينتخبون لكلّ بلدة أو قرية، والّذي يجري الترشيح على أساسه.

ودعت في القرار الثاني، الّذي يحمل الرقم 1720، الهيئات الانتخابيّة البلديّة لانتخاب أعضاء للمجالس البلدية في بعض البلدات والقرى في محافظات: البقاع، بعلبك الهرمل، ​الجنوب​، النبطية، الشمال، عكار وجبل لبنان، وذلك بتاريخ 27 تشرين الأول 2019 أيضًا.

وحدّدت في القرار عدد أعضاء المجالس البلدية الّذين سينتخبون لكلّ بلدية وعدد الأعضاء الّذي يعود لكلّ قرية في البلديات الّتي تضمّ أكثر من قرية واحدة، والّذي يجري الترشيح على أساسه.