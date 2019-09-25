ريفي: لا مشكلة بين اهلنا في الضنية وبشري وسنحبط المخطط الخبيث

أكد الوزير السابق اشرف ريفي ان "لا مشكلة على الإطلاق بين أهلنا في الضنية وبشري. إفتعال الفتنة ينفذه حلفاء "حزب الله" من الطرفين لجر المنطقتين الى ما لا تريداه".
وقال: "نحن و"القوات اللبنانية" و"المستقبل" والعقلاء الذين هم الأكثرية سنحبط هذا المخطط الخبيث كما أحبطناه في العام 2005. النوايا الصادقة موجودة والحلول ممكنة، وكرامة أهل المنطقتين العزيزتين علينا واحدة وستبقى مصانة".
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