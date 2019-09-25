ريفي: لا مشكلة بين اهلنا في الضنية وبشري وسنحبط المخطط الخبيث

أكد الوزير السابق ​اشرف ريفي​ ان "لا مشكلة على الإطلاق بين أهلنا في ​الضنية​ وبشري. إفتعال الفتنة ينفذه حلفاء "​حزب الله​" من الطرفين لجر المنطقتين الى ما لا تريداه".

وقال: "نحن و"​القوات اللبنانية​" و"​المستقبل​" والعقلاء الذين هم الأكثرية سنحبط هذا المخطط الخبيث كما أحبطناه في العام 2005. النوايا الصادقة موجودة والحلول ممكنة، وكرامة أهل المنطقتين العزيزتين علينا واحدة وستبقى مصانة".