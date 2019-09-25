ركّز المحامي ​أنطوان نصرالله​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "لصوصًا ينهبون ويسرقون شعبًا ساكتًا، في بلد من دون موارد، في زمن أسود"، لافتًا إلى أنّ "هذا التوصيف يلخّص ما نعيشه".

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كانت هذه تفاصيل خبر أنطوان نصرالله ملخصا ما نعيشه: لصوص ينهبون شعبا ساكتا ببلد من دون موارد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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