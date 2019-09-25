لفت رئيس "حزب القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، بذكرى محاولة اغتيال وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​، إلى أنّها "لملمت جراحها وأكملت المسيرة". وردّت عليه شدياق قائلةً: "شكرًا يا أوفى الرجال، يا أصدق القادة، يا أنبل الزعماء، يا أطيب الأصدقاء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جعجع بذكرى محاولة اغتيال شدياق: لملمت جراحها وأكملت المسيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.